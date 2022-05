La maire et les dealers : une élue complice d'un trafic de drogue ?

Une quinzaine de personnes sont poursuivies pour un trafic international de cannabis, cocaïne et héroïne. Parmi elles, deux étaient jusqu'alors totalement inconnues des services de police, Mélanie Boulanger, 45 ans, et Hasbi Colak, son adjoint au commerce à Canteleu. Les deux élus sont soupçonnés d'avoir joué le jeu des trafiquants. L'affaire débute en Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2019. La police interpelle deux hommes en pleine transaction dans un garage sous-terrain. Deux kilos de cocaïne pure à 80% sur l'un et 52 000 euros sur l'acheteur. Prénommé Yassine, il est âgé de 22 ans et est connu pour des délits mineurs. Il vient de Rouen et a fait le voyage à bord d'un utilitaire immatriculé au nom d'un restaurant kebab de Canteleu, dont le gérant n'est autre que l'adjoint au commerce de la ville, Hasbi Colak.