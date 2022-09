La météo est-elle en faveur des pompiers à Saumos ?

Ce mardi, la météo complique le travail des pompiers. En cause, des températures bien au-dessus des normales de saison. Dans l'après-midi, une température de 33 degrés et des rafales de vent à 50 km/h sont attendues. Le phénomène des vents tournants inquiète particulièrement les pompiers, car le feu peut prendre n'importe quelle direction et est imprévisible.