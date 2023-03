La parole de Zoé : mon père, mon violeur

C'est une mère qui attend ce moment depuis quatre ans, depuis que sa fille Zoé, onze ans aujourd'hui, lui a révélé être victime d'attouchements et de viol de la part de son père. Avec son nouveau compagnon, Céline s'apprête à assister au procès de son ex, qui comparaît devant la cour d'assises. Pendant quatre jours, Michael, 36 ans, va être jugé pour viol et attouchements commis sur sa fille Zoé et sur deux autres enfants de sa famille. Il risque 20 ans de prison.