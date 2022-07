Landiras : 10ème jour loin de leur maison

Une rencontre s'est déroulée avec le sous-préfet et une seule question taraude les esprits : "Quand est-ce que la population revient ?". L'objectif est que ce soit le plus tôt possible. Mais à la sortie, la nouvelle est mauvaise. Le maire "n'a pas obtenu l'autorisation de réintégration". D'après les autorités, le risque est toujours trop grand.