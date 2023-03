"On n'a pas vu de pompiers, de Samu" : les secours entravés lors des heurts autour des méga-bassines ?

Des observateurs de la Ligue des droits de l'Homme sur le site mettent, eux aussi, en cause "un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes, avec un objectif clair : empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain". Selon eux, les cortèges ont été ciblés avant et après leur arrivée sur les lieux par des tirs de grenades lacrymogènes, assourdissantes et explosives (...), ainsi que de LBD 40. "Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée" et les détonations "étaient régulièrement suivies de cris d'appel au secours".