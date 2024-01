Nourrisson kidnappé en Seine-et-Marne : à quel moment le dispositif alerte-enlèvement est déclenché ?

Une petite fille d'un mois a été enlevée ce jeudi soir à l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne). Le plan alerte-enlèvement a été déclenché ce vendredi pour retrouver Neilylah. TF1info revient sur ce dispositif.

"Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même". Ce texte est désormais tristement connu. Généralement accompagné d'un son d'alerte et d'un bandeau rouge, il s'agit du message signifiant la "disparition inquiétante d'une personne mineure". Ce vendredi 19 janvier, le plan alerte-enlèvement a été activé après qu'une petite fille d'un mois, Neilylah, a été kidnappée par sa mère à l'hôpital de Meaux, en Seine-et-Marne. Mais à quel moment ce dispositif est-il enclenché ?

Quatre critères nécessaires

Inspiré d'un modèle similaire créé aux États-Unis puis au Canada, le plan alerte-enlèvement a été mis en place en France en 2006, apprend-on sur le site officiel du dispositif. Véritable acte d'enquête, il vise à envoyer à l'ensemble de la population un message en cas d'enlèvement d'un enfant. Des informations précieuses partagées massivement afin de retrouver la personne mineure le plus vite possible. L'efficacité du dispositif repose donc précisément sur sa rapidité. C'est au procureur de la République que revient la lourde tâche de l'enclencher, en concertation avec les enquêteurs et après consultation du ministère de la Justice.

Quatre critères sont nécessaires pour son déclenchement. Tout d'abord, il faut que l'enfant soit mineur et que sa vie ou son intégrité physique soit en danger. Ensuite, il doit être victime d'un enlèvement avéré. Le système n'est pas enclenché en cas de disparition, même inquiétante. Enfin, les autorités doivent disposer d'informations suffisantes sur la victime ou son ravisseur afin d'en permettre la diffusion.

À titre d'exemple, dans le cas de la petite Neilylah, elle était soignée à l'hôpital depuis sa naissance, et les médecins s'opposaient à toute sortie. Le fait que la mère, principale suspecte dans l'affaire, ait décidé d'aller à l'encontre des consignes médicales a poussé le procureur à déclencher l'alerte.

Toutefois, même si les quatre critères sont réunis, le procureur de la République peut décider de ne pas activer le plan alerte-enlèvement. C'est le cas lorsque les enquêteurs estiment que cette diffusion peut mettre en danger la vie de l'enfant. L'ensemble de ces critères sont donc rarement réunis. Depuis 2006, seules 29 alertes enlèvement ont été déclenchées, avec 28 enfants retrouvés vivants. Le premier et seul échec du dispositif à ce jour remonte à 2020, lorsque la petite Vanille a été tuée à Angers par sa mère.