Le combat contre le feu est presque gagné dans l'Aveyron

La fatigue commence à peser après cette deuxième nuit compliquée. Marie et sa famille viennent du Loir-et-Cher. Leur séjour a débuté au camping et se poursuit dans cette salle des fêtes. Ils sont une soixantaine à avoir dormi sur ces lits de camp. La plupart sont des touristes, comme Laeticia, qui prend la situation avec plus de philosophie. "Ce n'est pas la fin du monde. On est tous en vie, et il n'y a pas eu de blessés. Donc, le plus à craindre maintenant, c'est la nature", rapporte-t-elle.