Le complot d'une esthéticienne

Immédiatement, Céline Vasselin est placée en garde à vue. Elle raconte aux enquêteurs avoir été victime pendant des années de violence verbale et parfois physique, et avoir tué son compagnon au cours d'une dispute. L'esthéticienne affirme qu'elle était seule, mais les enquêteurs mettent au jour un scénario beaucoup plus machiavélique. Plus de détails dans la vidéo associée à ce descriptif.