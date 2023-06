Le complotiste Rémy Daillet, soupçonné d'avoir orchestré l'enlèvement de Mia, remis en liberté

Il n'est plus derrière les barreaux. Rémy Daillet-Wiedemann, figure du milieu complotiste français, a été remis en liberté mercredi 31 mai dans la soirée, a appris TF1info, confirmant une information du Parisien. La chambre de l'instruction de Paris a autorisé cette libération assortie d'une assignation à résidence sous bracelet électronique. En détention depuis juin 2021, celui qui est surnommé "RDW" devra ainsi respecter des horaires stricts de sortie. "Cette mise en liberté vient corriger l'injustice qu'était l'incarcération de mon client", nous a déclaré Me Dylan Slama, l'un des avocats de l'homme de 56 ans. "Nous pouvons maintenant nous concentrer pleinement sur le dossier et entendons bien démontrer l'innocence de Rémy Daillet."

Dans ce dossier, tout est allé très vite. Le 16 mai, une demande de remise en liberté a été formulée. Le 24 mai, elle a été acceptée par le juge d'instruction, qui a signé une ordonnance avec assignation à résidence sous surveillance électronique. Dans la foulée, le parquet national antiterroriste a fait un référé-détention pour contester cette mesure. Conséquence directe, Rémy Daillet reste alors détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Mais, mercredi soir, après deux semaines de bataille judiciaires et près de deux ans de détention provisoire, le gourou complotiste a été libéré.