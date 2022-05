Le fils du chef étoilé Yannick Alléno tué par un fuyard récidiviste circulant en voiture volée

Un voiturier s’est fait berner par un homme qui dérobe un bolide puis s’échappe. Deux kilomètres plus loin, le chauffard a brûlé un feu rouge en passant en toute allure entre un scooter et un VTC. Les deux occupants du deux roues ont été violemment injectés. Le conducteur meurt sur le coup. La victime est le fils du chef étoilé Yannick Alléno. Il avait 24 ans et était lui-même cuisinier. Le suspect a pris la fuite avant d’être stoppé net par un policier hors service qui se baladait dans le quartier.