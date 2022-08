Le fléau des vols de montres à l’arraché

Mais il n'y a rien à voir avec la violence déployée par d'autres comme cette autre image filmée par un habitant. Un homme est mis au sol, roué de coups par une bande qui va finir par lui arracher sa montre. Pour lutter contre ces vols, plus nombreux et plus violents, la Police nationale a créé, à Paris, une cellule d'enquêteurs dédiés. Nous les avons suivis il y a peu. En trois ans, leurs effectifs ont triplé, notamment pour s'adapter à ce nouveau genre de criminels. Comment expliquer cet intérêt grandissant pour les montres de luxe ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.