VIDÉO - Le gouvernement créé un nouveau délit d'homicide routier, mais les peines restent identiques

Une évolution saluée en grande majorité. "Le fait de dire 'involontaire', ça excuse l'acte, changer le terme pourrait être plus approprié", explique une jeune femme dans la vidéo en tête de cet article. "Quand c'est involontaire, c'est comme si c'était accidentel. Alors que vous avez bu, et que vous savez que vous ne devez pas prendre le volant, ce n'est plus involontaire !", renchérit une automobiliste.

Si le nom du délit change, les peines restent identiques : jusqu'à dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. "On ne va jamais jusqu'à ces peines, on est plus sur une moyenne grosso modo entre 4 et 7 ans d'emprisonnement dès lors qu'il y a des stupéfiants et de l'alcool au volant. Il aurait peut-être fallu, simplement, donner des instructions aux magistrats pour aller plus loin dans leurs sanctions", explique Maître Benezra, spécialiste du droit routier et dommages corporels.

Pour cet avocat, cette évolution est donc avant tout symbolique. Mais les symboles ont malgré tout leur importance. Pour les proches des victimes, la qualification d’homicide involontaire était parfois difficile à accepter. "C’est très important ce changement de sémantique, car on part du principe que ce n'est pas de la faute de l'autre. Cette injustice va être réparée, entre guillemets, par ce mot, 'homicide routier', c'est un acte volontaire", explique Hervé Boissin, vice-président de l'association "victimes et citoyens".