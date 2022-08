Le Grêlé, un tueur en série dans la police

C'est l'un des grands mystères des annales criminelles françaises qui vient d'être résolu. Le Grêlé, tueur en série, auteur d'au moins trois meurtres et quatre viols entre 1986 et 1994, vient d'être identifié. Il s'agit de François Vérove, 59 ans, l'ex-gendarme devenu policier. Un tueur en série qui a mené pendant 35 ans une vie en apparence paisible. Il a mis fin à ses jours alors que l'enquête, hors normes par sa durée et son ampleur, resserrait autour de lui. Alors, comment le Grêlé a-t-il fini par être identifié ? Comment ce meurtrier multirécidiviste a pu vivre une vie de famille et professionnelle en apparence normale ? Notre enquête retrace l'itinéraire de ce meurtrier, qui semble avoir mené depuis les faits une vie sans histoire.