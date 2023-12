Le jeune Anglais Alex Batty retrouvé en Haute-Garonne : pendant six ans, une vie de nomade

Disparu depuis 2017, Alex Batty, un jeune anglais de 17 ans, a été retrouvé en Haute-Garonne par un chauffeur-livreur, dans la nuit de mardi à mercredi. Sa mère, qui l’avait enlevé pour le faire vivre avec elle "dans une communauté spirituelle", projetait de partir en Finlande. C’est ce qui a poussé le jeune homme à s’enfuir.

Alex Batty retrouve enfin la liberté. Ce jeune Anglais, porté disparu depuis 2017 et son enlèvement par sa mère, a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi sur une route de campagne en Haute-Garonne. Un étudiant de 26 ans, qui livrait des médicaments pendant la nuit pour gagner un peu d’argent, l’a recueilli après avoir aperçu l’adolescent sur son trajet. Les gendarmes se sont ensuite chargés de sa prise en charge.

Ce vendredi, Antoine Leroy, le procureur adjoint de la République de Toulouse, a donné une conférence de presse et fournit plus de détails sur le quotidien connu par le garçon depuis qu’il s’était évaporé, il y a six ans.

Un quotidien dans une "communauté spirituelle" à travers les Pyrénées

Alex Batty a été enlevé à l’âge de 11 ans, après un conflit familial entre sa mère et sa grand-mère. Cette dernière réclamait la garde de l’enfant à sa fille, qu’elle jugeait trop instable pour s’occuper correctement de lui. Elle l'obtient, mais elle accepte malgré tout que son petit-fils parte en vacances avec sa maman pendant quinze jours en Espagne. Mais celle-ci embarque finalement Alex avec son grand-père et elle au Maroc, sans plus donner de traces à la grand-mère, ni aux autorités. Ils restent dans le pays durant plusieurs années.

Ils voyagent en transportant des panneaux solaires

Selon le récit fait aux gendarmes par le jeune homme, la famille arrive en France durant l’année 2020/2021, après un court laps de temps passé en Espagne. Elle parcourt plusieurs départements des Pyrénées : les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège. Comme au Maroc, elle fait des haltes dans différentes grandes maisons et évolue au sein d’une "communauté spirituelle", qui mêle notamment en méditation, travail sur l’ego et vie en autonomie. Le groupe ne se déplace qu’en covoiturage, en transportant des panneaux solaires pour alimenter les logements dans lesquels ils vivaient. Les membres de sa famille avaient "une forme d'obsession sur l'énergie, les panneaux solaires", a détaillé le procureur. "Les seules choses qu'ils emmenaient avec eux, c'étaient leurs panneaux solaires et leur potager et à l'endroit où ils s'établissaient, ils trouvaient des petits boulots, des travaux de réfection et ils repartaient vers autre chose, toujours avec leurs panneaux solaires et leur potager", complète la commandante de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais, Léa Chamonnière.

Quatre jours et quatre nuits à marcher

"Alex Batty a confirmé qu’il n’était pas séquestré, qu’il avait toujours la liberté d’aller et venir, mais qu’il était toujours obligé de vivre dans ces conditions-là", a précisé Antoine Leroy durant sa conférence de presse. Le départ du jeune homme a surtout été déclenché par la volonté de sa mère de partir en Finlande. Il décide alors de prendre la fuite et marche en direction de Toulouse. Pendant quatre jours et quatre nuits, il longe la route nationale 7 et avance principalement la nuit, alors qu’il se repose durant le jour.

Une fois recueilli par un chauffeur-livreur en tournée, Alex Batty a pu être examiné par un médecin. Bien que très "fatigué", il a été retrouvé "globalement en bonne santé", a souligné le procureur adjoint. Son "intelligence" a aussi été mentionnée, alors même qu’Alex Batty n’a pas été scolarisé durant son enlèvement. Selon les propos de l’adolescent, il n’aurait subi aucune violence physique de sa mère ou d’autres personnes durant l’ensemble de son parcours. En revanche, il a expliqué avoir subi des agressions sexuelles alors qu’il était encore petit, avant son enlèvement.

Désormais libéré de ce quotidien en communauté, Alex Batty retrouvera sa grand-mère "samedi ou au plus tard dimanche", a assuré Antoine Leroy. De prochaines investigations auront lieu en France pour tenter d’en savoir davantage sur la "communauté spirituelle" décrite par le garçon et présente à l'est des Pyrénées.