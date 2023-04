VIDÉO - Mort d'un enfant au Mans : le chauffard activement recherché, un appel à témoins lancé

Le drame s'est produit lundi 17 avril dans une rue du Mans. Vers 16h30, un automobiliste roule à vive allure dans cette petite rue résidentielle limitée à 30 km/h et percute un enfant de quatre ans et demi. Une petite fille est témoin de l'accident. "Le garçon a traversé avant sa sœur et la voiture l'a percuté, puis il est parti comme si de rien n'était", témoigne-t-elle dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article.