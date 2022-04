Le meurtre de Jean-Christophe Piel : une vengeance fatale ?

Les enquêteurs écartent très vite la piste du rôdeur. Ils envisagent plutôt un tireur embusqué dans les buissons, venu procéder à une exécution. Jean-Christophe Piel avait 41 ans. Il était kiné, passionné de sport et de vélo en tout genre. Ses amis dressent le portrait d'un homme au grand cœur. Un homme qui faisait l'unanimité autour de lui. On ne lui connaissait aucun ennemi, sauf peut-être son épouse, Delphine Pinto, avec qui la séparation était plus que houleuse.