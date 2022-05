Le meurtre de Laura Bertin

Ses parents se séparent quand elle a 1 an. Elle est ensuite ballottée entre Nantes où vit sa mère et le Sud de la France où habite son père. Laura supporte très mal ce divorce. À 12 ans, elle aurait subi un viol de la part d'un cousin. Un traumatisme qu'elle évoque dans son journal intime, deux ans après les faits. Une fille brisée et sous mauvaise influence, comme le constate sa mère Caroline. Son premier amour l'aurait précipité dans la consommation de drogue dure. Une descente aux enfers. Laura se prostitue et commet un vol avec violence pour lequel elle est condamnée à 18 mois d'incarcération.