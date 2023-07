VIDÉO - Le coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti après les violences urbaines : "Que les parents tiennent leurs gosses"

Laissant éclater sa colère, Éric Dupond-Moretti a également fustigé l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, comme l'a fait la veille Emmanuel Macron, lequel condamnait le fait que des "rassemblements violents" s'organisaient sur Snapchat et TikTok. "Sur les réseaux sociaux, on peut lire aujourd'hui : 'Aujourd'hui, on va péter nos comptes'. Et c'est vrai", a souligné l'ancien avocat, avant de mettre en garde les mineurs : "Que les gamins sachent clairement que l'on va péter les comptes !"