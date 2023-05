VIDÉO - Le passage d'un paquebot fait de gros dégâts en bord de Garonne

Un "tsunami". C'est ainsi que Louise, une habitante de Saint-Louis-de-Montferrand, décrit la vague provoquée samedi par le Seven Seas Splendor, un paquebot de 55.000 tonnes sur 223 mètres de long. Après avoir quitté Bordeaux samedi, le paquebot est passé devant la maison de Louise. La vague, qui le suit, détruit son garage et sa terrasse. Louise et son mari étaient assis sur le canapé, à l'intérieur de la maison, quand la vague est arrivée. Par chance, la baie vitrée était fermée.

L'eau a aussi arraché des panneaux de signalisation, déplacé des pierres et des souches d'arbre. Plus de 70 personnes ont été mobilisées pour nettoyer les routes de la commune.