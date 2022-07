Le plan de bataille contre les méga feux

L'autre technique déployée dès le deuxième jour de l'incendie, c'est le feu tactique ou contre-feu. Il s'agit d'une approche audacieuse, maîtrisée par seulement 150 pompiers en France. Privé de végétation, donc de combustible, le feu s’affaiblit et devient un adversaire à la portée des pompiers au sol et dans les airs, avec l'emploi massif de produits retardants. Dernière source d'optimisme : la météorologie. Les prévisions annoncent dans les prochaines heures une baisse des températures, un vent d'Ouest plus humide et peut être de la pluie mardi 19 juillet 2022.