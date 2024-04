Le Portrait : Rachel Jouvet, j’ai échappé à mon compagnon violent mais il a tué mon père

PORTRAIT – Rachel Jouvet raconte comment son compagnon lui a donné les premiers coups, comment, après la séparation, il a pu continuer à la menacer, malgré treize plaintes. Cet homme violent a fini par tuer le père de Rachel. Elle en a échappé par miracle.

Rachel a échappé de peu à un féminicide. Ce dimanche soir, elle parle pour celles qui ne le peuvent plus. Et pour que son père ne soit mort pour rien, sous les balles d’un homme rencontré à l’âge de 17 ans. Il en a alors 24. Elle en est folle amoureuse et très vite, elle tombe sous son emprise. Il lui donne beaucoup de conseils sur les fréquentations qu’elle doit avoir, sur la manière dont elle doit s’habiller, ce qu’elle doit manger, également parce qu’il faut qu’elle fasse attention à son poids. Elle veut lui plaire en se disant que c’est cela d’être une bonne amoureuse.

Le premier arrive à l’annonce de sa grossesse et qu’elle allait garder le bébé. Une semaine avant, quand elle a appris qu’elle était enceinte, il voulait immédiatement le garder et elle, comme elle avait 18 ans, elle n’avait pas prévu cela. Elle lui a donc mis le doute qu’elle avait face à la grossesse. Quand elle est arrivée, elle lui a dit sa décision de garder le bébé. Elle pensait qu’il allait être content, qu’il allait la prendre dans les bras, l’embrasser, qu’ils allaient vivre une belle histoire. Alors qu’à ce moment-là, il s’est levé, il lui a mis une claque et il a justifié le coup en lui disant qu’elle avait fait du mal à lui et à leur enfant.

À ce moment-là, elle n’envisage même pas de le quitter parce qu’elle était sous emprise, et encore moins d’interrompre sa grossesse. Ensuite, il recommence régulièrement. De ce qu’il dit, c’est sa faute à elle. C’est elle qui déclenche ses colères, donc, à ce moment-là, elle essaie de mieux être, de mieux dire, sans savoir vraiment quelles sont ses erreurs. Et quand les crises sont très fortes, les poings arrivent. Au départ, ce sont des claques. Puis, petit à petit, c’est de plus en plus fort, de plus en plus violent. Cela va très vite aux coups de poings, aux coups de pied.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.