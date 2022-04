Le procès de la catastrophe de Brétigny s'est ouvert ce lundi

Le 12 juillet 2013 alors qu'il devait passer par la gare de Bretigny sans y arrêter, un train déraillait à 137 km/h et se fracassait sur le quai. La voie était bondée. L'accident avait fait sept morts et plus de 400 blessés. Ce jour-là, Thierry Gomez a perdu sa mère et son beau-père. "Les portes du tribunal s'ouvrent, j'espère que les questions que l'on pose depuis l'accident auront des réponses".