Le sanglier peut-il être un animal domestique ?

Chez Sylvia et William, il y a les deux chèvres, Caroline et Juju, des poules, des oies et beaucoup surprenant Maurice, un sanglier âgé de huit ans adopté par le couple. L'animal est devenu célèbre malgré lui depuis trois ans et demi et une dénonciation qui vaut à ses propriétaires d'être poursuivis par la justice. Ils ont beaucoup de soutiens et ils aimeraient qu'on les laisse tranquille.