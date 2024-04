Chute des ailes du Moulin Rouge : "Le spectacle continue", assure son directeur

Les pales du célèbre Moulin Rouge, à Paris, sont tombées dans la nuit de ce mercredi au jeudi 25 avril. L'incident n'a pas fait de blessé, mais à endommager la devanture du célèbre cabaret. Pour autant, le directeur de l'établissement, Jean-Victor Clérico, assure que la salle serait ouverte dès ce soir.

Le Moulin Rouge a perdu ses ailes, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à briller. Les pales du célèbre cabaret parisien se sont effondrées dans la nuit de mercredi à ce jeudi 25 avril, sans que l'on connaisse encore les raisons de cette chute. "On se réveille un peu avec la gueule de bois", a réagi dans "Bonjour ! La matinale TF1" le directeur de l'établissement, Jean-Victor Clérico, faisant part de son incompréhension. "Les ailes sont régulièrement entretenues, on a des visites tous les deux mois, ici, par un organisme extérieur et nos équipes techniques les vérifient toutes les semaines, donc c'est vrai qu'on est un peu stupéfait."

Un incident inédit

Selon lui, les ailes ne tournaient pas lorsqu'elles se sont écrasées sur le trottoir en contrebas. "L'établissement était en fermeture, il n'y avait plus de public. C'est arrivé juste avant deux heures du matin, nous fermons vers 1 h 20-1 h 30. Il n'y avait plus grand monde sur le trottoir", a expliqué Jean-Victor Clérico, soulagé que l'incident n'ait blessé personne.

La direction a par la suite exclu tout "acte malveillant". "Sur le site en lui-même, on a une surveillance 24 heures sur 24, notamment sur les toitures, avec présence humaine. On sait déjà que ce n'est pas un acte malveillant, c'est évidemment un problème technique", a déclaré le responsable du mythique lieu de nuit parisien.

Le directeur a souligné que c'était la première fois qu'un tel événement arrivait. "C'est surprenant, c'est un peu sensationnel, c'est arrivé une fois dans la vie du Moulin, c'était cette nuit. On espère que ça n'arrivera pas une deuxième fois, en tout cas, on fera tout pour", a-t-il poursuivi, assurant que les spectacles se poursuivraient malgré tout.

En effet, à part les ailes, qui ont endommagé l'enseigne du cabaret en tombant, aucune autre partie de l'établissement n'a été abimé. "La salle sera ouverte dès ce soir pour accueillir son public", a annoncé le directeur. "Ça sera une soirée particulière certainement, mais le spectacle continue, c'est le plus important", a-t-il ajouté, en souriant.