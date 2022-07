Les agriculteurs se mobilisent contre les feux

Vincent Desqueroux, viticulteur, marche d’un pas décidé. Depuis le début de l’incendie, jour et nuit, il combat le feu à bord de son camion-citerne. "On ne peut pas se permettre de perdre autant d’hectares de forêt, autant d’hectares de biodiversité", confie-t-il. Comme lui, des dizaines d’agriculteurs de la région se mobilise avec les moyens du bord pour aider les pompiers. Pour lutter contre ces reprises de feu, dans la région, même les plus jeunes sont mis à contribution. Louis est fils d’agriculteur. Selon lui, "éteindre un incendie, ce n'est pas une question d’âge".