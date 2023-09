Les aveux de la professeure : meurtre de Dunkerque, les secrets d’un couple

À Dunkerque, le couple de professeurs était connu pour son engagement dans la vie culturelle, associative et politique. Justine Jotham est conseillère municipale. À 37 ans, elle est aussi créatrice du festival local de littérature jeunesse, docteur et maître de conférences en littérature. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur agrégé d’Allemand et de Néerlandais et chef de département dans la même université.