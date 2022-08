Les derniers mystères du "Grêlé"

Même mort, le «Grêlé» reste un mystère. Ce tueur en série a cinq crimes ou beaucoup plus, à son actif, on ne le sait pas exactement. Pourquoi est-il passé entre les mailles du filet ? Le 29 septembre 2021, derrière les murs de cette maison au Grau-du-Roi (Gard), les enquêteurs font une terrible découverte : la dépouille du «Grêlé». L'homme qu'ils recherchaient depuis 35 ans a mis fin à ses jours. Il laisse une lettre d'aveu lapidaire et énigmatique.