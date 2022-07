Les habitants au chevet des pompiers

Parce que son salon de coiffure est situé en zone évacuée, Virginie Boudey propose désormais ses services gratuitement aux pompiers, dès qu’ils reviennent d’une patrouille. "Ça me permet de m’occuper et de leur rendre service", dit-elle. Dans la salle des fêtes, on pratique une séance de 30 minutes de réflexologie plantaire à un homme qui a déjà passé quatre jours sur le front des incendies. Sur les murs, il y a de plus en plus de messages de soutien envoyés par les plus jeunes.