VIDÉO - "J'ai entendu une première explosion, puis deux, puis trois" : les habitants racontent la déflagration à Bergerac

Huit personnes, dont une en état d'urgence absolue, ont été blessées, ce mercredi 3 août, par "plusieurs explosions" sur le site de la poudrerie Eurenco à Bergerac (Dordogne), classé Seveso "seuil haut". La "nitrocellulose contenue dans un atelier s’est enflammée lors d’opérations de maintenance", a indiqué dans un communiqué le groupe Eurenco, leader européen dans le domaine des poudres et explosifs, ajoutant que "la cause de l’accident est pour l’instant non déterminée".

Les explosions se sont produites dans "un des bâtiments de stockage, ce qui a provoqué un incendie". En fin d'après-midi, le groupe a assuré que "la situation est sous contrôle", mais les habitants restent inquiets. Sur place, encore sonné, Enzo Granger, 28 ans, chaudronnier pour un sous-traitant explique avoir entendu "entre six et sept explosions". Et c'est au bout de la troisième qu'il s'est "mis à courir", en voyant des "morceaux de briques partir dans tous les sens, des bouts de fer, des fenêtres". Il ajoute avoir vu "comme une espèce de bulle d'air qui sortait des bâtiments pendant les explosions", "le souffle", et "l'onde de choc". "Je me suis dit : 'on ne voit ça que dans les films'". Là, "un homme est sorti la tête en sang", le "crâne ouvert". "Il lui manquait une chaussure, je l'ai aidé à marcher", détaille Enzo Granger.