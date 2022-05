VIDÉO - Les images impressionnantes du braquage d’une boutique Chanel en plein Paris

"C'est comme dans un film, ça va très vite. Pas dans l'agitation, c'était vraiment dans le calme. Le guetteur était là, les gens passaient et voyaient à peine que c'étaient des braqueurs", raconte de son côté Alexis, un autre témoin. Le montant du butin est pour l'instant inconnu. Tout comme l'identité des malfaiteurs ; l'immatriculation de leurs deux-roues étaient fausses.

"On n'est pas sur de la petite délinquance. Là, on est vraiment sur du grand banditisme. On le voit à la sérénité des individus. Tout était préparé", explique Clément Oberlin, délégué syndical SGP Police. Cette opération commando visait l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale, la rue de la Paix, où se situe d'innombrables bijouteries. C'est à deux pas de la place Vendôme où se situe une joaillerie Bulgari, elle-même dévalisée en septembre dernier, pour un préjudice évalué à 10 millions d'euros. Deux membres de l'équipe de braqueurs avaient été interpellés le même jour à la suite d'une course-poursuite.