Les particuliers, premières victimes des vols sur les chantiers

Un village aux abords très calme confirme ses propos. La localité est aussi visée par des actes de délinquance non résolus. Même les chantiers de déconstruction sont sujets au vol une à deux fois par semaine, indique Agathe Victoire, directrice de l'entreprise de démolition "Attitude environnement" dans l'Oise. Elle supervise la démolition d'une dizaine de maisons sur ce chantier où sur chaque semaine des individus viennent se servir. Même l'entreprise familiale d'Agathe a été récemment visitée par des voleurs à la recherche d'engins ou de matériaux de construction. Désemparé, le secteur de la construction demande à l’État plus de patrouilles autour des chantiers et surtout de moyens, côté enquête.