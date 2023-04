Les partis pris : "Mayotte, une misère française ? ", Le piège du "quoi qu'il en coûte" et "Engagez-vous qu'ils disaient..."

L'armée rencontre une petite crise de recrutement. Le taux de dénonciation permet au jeune qui s'engage de dénoncer son contrat d'engagement et de se retirer si au bout de six mois, il n'en sent plus l'envie de continuer. Jean-Dominique Merchet n'est pas d'accord, car recruter coûte cher et c'est un faux procès qu'on fait aux jeunes Français. Il ajoute qu'il assume et est persuadé que la France n'aura aucun problème avec la jeunesse française pour défendre le pays si demain on était en guerre.