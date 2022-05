VIDÉO - Vers la fin des retraits de points pour les "petits excès de vitesse" ? L'hypothèse séduit les conducteurs

Alexandre et Stéphane sont livreurs, et parcourent 250 kilomètres chaque jour. Ils l'avouent, ils font souvent des petits excès. D'ailleurs, sur leurs permis, ils n'ont plus, respectivement, que cinq et sept points. "Le plus souvent, c'est parce qu'on commet une faute d'inattention, et on la paye cher", confie le premier. Le second, lui, impute ses écarts aux "changement de vitesse sur la route".

Pour Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, la réflexion des autorités "va dans le bon sens". "On est enfin écoutés. C'est une première étape. Ensuite, si les chiffres montrent que les accidents n'augmentent pas, il faudra, selon moi, envisager d'aménager les sanctions financières", a-t-il aussi indiqué à l'AFP.