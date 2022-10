"Ça fait un drôle d’effet" : le fléau des Clio désossées

Deux maisons plus loin, Paulette a connu la même mésaventure, là encore sur une Clio, trois fois démembrée sur le trottoir devant chez elle. "Ça fait un drôle d’effet ! Quand on voit le moteur de sa voiture… C’est pénible parce que ça coûte cher", regrette Paulette. Ces opérations sont presque chirurgicales, certainement réalisées par des connaisseurs, et toujours sur des Clio. Un marché parallèle face au manque de pièces détachées. Ici, tout le monde s’interroge.

Pour Amarilio Fernandes Barbosa, carrossier, c’est peut-être un petit trafic. "Ça peut être pour remonter dans une voiture qui a été déjà volée, qui n’était pas assurée, alors on a été obligé de trouver les pièces. C’est un réseau", expose-t-il. Selon lui, 30 minutes suffisent pour déboîter phares, capot et pièces du moteur. Les réparations, elles, prennent plus de temps et la facture est lourde. "Pour celle-ci, il y a à peu près 1500 euros de réparations mais en moyenne, quand ils prennent le temps, qu’ils prennent le capot, les optiques et tout ça, c’est plus des réparations qui tournent autour des 5000 euros", poursuit ce carrossier.