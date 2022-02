"Ils ont chargé neuf véhicules dans la nuit" : les vols d’engins de chantier explosent

"On observe deux choses : les véhicules peuvent très réutilisés sur le territoire national sur d'autres chantiers, et les véhicules plus importants, eux, vont franchir quelques frontières pour être réutilisés et revendus dans d'autres pays", explique au micro de TF1 Jérôme Arnac de la société Coyote Secure. En général, la revente s'effectue au marché noir et à moitié prix.