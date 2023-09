VIDÉO - Les vols de carburant se multiplient chez les professionnels du Pas-de-Calais

Dans la région, on recense au moins trois vols de carburant par semaine. Souvent, ce sont des siphonnages classiques par aspiration comme sur les images dans la vidéo en tête de cet article. Mais parfois, les voleurs se servent d'outils pour percer les réservoirs. "Un coup de perceuse dans le réservoir de carburant, et puis on vide le réservoir par le bas. Ce qui fait qu'en même temps, le réservoir est fichu et il faut en racheter un. Ça coute entre 1000 et 2000 euros", explique un agriculteur.