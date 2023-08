Leslie et Kevin : des témoignages exclusifs sur leur double meurtre

Kevin et Leslie auraient été tués après un guet-apens tendu par trois jeunes de leur entourage. Le premier, Tom, comptait parmi leurs meilleurs amis. Et il aurait menti aux proches du couple pendant des semaines. Kevin et Leslie vivaient à Prahecq, un petit village des Deux-Sèvres. Ils logeaient dans une maison prêtée par leur ami Tom. Le 25 novembre vers 18h30, le couple se rend chez un voisin qui les a invités pour partager une blanquette de veau. Nicolas, leur hôte, se souvient d'une soirée banale. C'est la dernière fois que Kevin et Leslie sont vus vivants. Ils ne répondront plus jamais sur leurs téléphones et semblent s'être volatilisés avec leur chien Onyx.