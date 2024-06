L'argent public est-il bien dépensé en France, car les exemples de chantiers inutiles ou mal conçus sont nombreux ? C'est le cas notamment du tout nouveau palais de justice de Lille. À peine sorti de terre, il est déjà trop petit.

Le verdict est sans appel. À peine construit, le nouveau tribunal de Lille est déjà trop petit. Ce bâtiment, encore en travaux, devait réunir sous un même toit magistrats, greffiers et avocats de Lille. Une cinquantaine d'entre eux n'auront pourtant ni bureaux ni salle de travail. "On ne peut pas les faire entrer. Il n'y a manifestement pas la place. On aurait pu éviter ce désastre et ça a un coût parce que là, on parle de 100 millions d'euros pour le nouveau tribunal. Donc si on en construit un deuxième, je pense qu'on peut imaginer entre 50 à 100 millions d'euros supplémentaires. C'est de l'argent public. On aurait vraiment pu dès le début nous écouter et créer un grand tribunal digne du sixième tribunal de France", déplore maître Florent Méreau, bâtonnier, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

En cause : un plan de recrutement massif

Précisément, 150 millions d'euros ont été dépensés au terme de deux ans de travaux pour 8 000 m² de moins que l'actuel tribunal. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté la chancellerie, comme dans un courrier rédigé il y a deux ans. "On dit : 'mais construisez un troisième étage ou un quatrième étage'. Et là, on nous dit : 'c'est pas possible, puisque les règles d'urbanisme empêchent les fondations'. Mais on l'a écrit au moment où les fondations allaient être coulées, donc on aurait vraiment pu prendre la mesure de ce qu'on a indiqué", ajoute maître Méreau.

Alors, comment en est-on arrivé là ? D'après le ministère de la Justice, ce manque de place viendrait du plan de recrutement annoncé il y a quelques mois avec des magistrats supplémentaires non pris en compte au départ. "Pour le tribunal judiciaire de Lille, ce plan massif de recrutement représente l'arrivée de seize magistrats, de 17 greffiers et de neuf attachés de justice", détaille Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice. Résultat, les services de justice, censés être regroupés dans un même lieu, pourraient être séparés dans deux bâtiments, trop espacés aux yeux du bâtonnier de Lille.

"La distance n'est pas négligeable. Il y a au moins cinq minutes à pied donc c'est un stress. Quand vous êtes convoqué en justice, vous êtes stressé. Si en plus vous vous trompez de salle ou de lieu et que vous n'avez pas encore trouvé de salle", dénonce maître Méreau.

Davantage de distance aussi entre avocats et magistrats qui ne travailleraient plus au même endroit. "On va perdre ce rapport humain entre nous, avec les avocats qui devront faire de multiples démarches pour réussir à avoir un juge. À plus se voir, on ne va plus se connaître", estime Karine Dosio, représentante de l'Union Syndicale des Magistrats (USM).

Avec un second bâtiment à réaménager, la facture de 150 millions d'euros pourrait encore augmenter. Sans compter les délais. Les travaux devaient s'achever en 2025. Ils pourraient durer encore plusieurs années.