Immeubles effondrés à Lille : de Marseille à Bordeaux, des précédents parfois dramatiques

Depuis près d'un demi-siècle, plusieurs immeubles d'habitation ont fini en miettes, majoritairement à cause d'explosions. Encore aujourd'hui, il arrive que ce soit le cas. Comme en décembre dernier, à Sanary-sur-Mer, où trois personnes sont mortes dans les décombres de leur habitation suite à une explosion liée au gaz, ou encore à Rosny-sous-Bois, où l'explosion d'une chaudière défectueuse avait provoqué la mort de huit personnes en août 2014. Mais désormais, c'est aussi la vétusté des immeubles qui est en cause.

Le premier cas remonte au 6 juin 2011, à Montreuil. Dans la nuit, un hôtel frappé d'un arrêté d'insalubrité situé dans la rue Parmentier s'écroule sur une maison voisine. La petite résidence d'un étage abrite à ce moment-là deux familles maliennes. En tout, le drame fait trois morts et huit blessés. Six ans plus tard, la Seine-Saint-Denis est à nouveau le théâtre d'un effondrement. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer. La barre de 15 étages située à La Courneuve est en effet vide, car en cours de démolition au moment des faits. Son effondrement en pleine après-midi a simplement touché l'une des façades d'un bâtiment voisin, habité et haut de quatre étages. Deux personnes ont été blessées, l'une grièvement et l'autre légèrement.