Manifestation non autorisée à Rennes : les commerçants déplorent plusieurs milliers d'euros de dégâts

Une manifestation non autorisée pour contester la loi immigration a dégénéré cette semaine à Rennes. Un énième épisode de violences qui exaspère les habitants, comme les commerçants.

Ce samedi matin, le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) se réveille marqué. Les habitants découvrent les dégâts causés par la manifestation de jeudi soir. Ce Rennais espérait retirer de l’argent pour aller au marché, mais son distributeur de billets est détruit.

Le rassemblement contre la loi immigration, ce jeudi soir, a dégénéré. Certains manifestants ont érigé des barricades, d’autres s’en sont pris aux commerces. Cette boutique, elle, a été pillée. La responsable déplore 5000 euros de pertes, voire plus. Il s’agit de marchandises et de pièces qui ne sont plus vendables.

Des dizaines de vitrines ont ainsi été détruites. Ceux qui ont été épargnés ont décidé de remettre des protections au cas où. En pleine période de soldes, c’est un manque à gagner dont ils se seraient bien passés. "Hier, on était à 50% du chiffre d’affaires en moins", explique un commerçant. Il devra débourser près de 3000 euros pour refaire sa vitrine. Au-delà de la colère, il y a de la lassitude. Beaucoup ont déjà subi des dégâts au cours des derniers mois.