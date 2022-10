VIDÉO - Fillette retrouvée morte à Paris : le rôle d'une jeune femme intrigue les enquêteurs

Deux heures plus tard, vers 17h, plusieurs personnes affirment avoir rencontré la même jeune femme devant un café du quartier, traînant une lourde malle près d'elle. "A un moment", raconte un témoin de la scène, "elle a voulu la porter, mais on a vu que c'était lourd, on s'imaginait qu'elle avait plein d'affaires dedans, maintenant on est choqués". C'est à 23h le même jour que la malle a été signalée à la police par un sans-abri, qui l'avait découverte dans la cour intérieure d'un immeuble du même arrondissement, et dont il avait vu qu'elle contenait un corps.