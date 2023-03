Des policiers de la BRAV-M insultent des manifestants : "Ces propos ne sont pas acceptables", déplore Laurent Nuñez sur LCI

La diffusion, vendredi, d'un enregistrement audio, dans lequel on entend des policiers, présentés comme des membres de la BRAV-M, tenir des propos insultants et humiliants envers des manifestants qu'ils venaient d'interpeller, questionne sur l'action et la méthode de la brigade de répression des actions violentes motorisée. "Tu la fermes ou tu en veux une deuxième ?", "Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle 'ambulance'", peut-on entendre dans le document publié par Le Monde et Loopsider, au milieu d'autres allusions racistes et sexistes…

Les propos tenus lors de l'interpellation de ces sept jeunes participants à la manifestation parisienne contre les retraites du 23 mars "ne sont pas acceptables", dénonce Laurent Nuñez, sur LCI ce samedi. Le préfet de police de Paris rappelle que l'IGPN a été saisie et "va travailler sur ces propos et identifier ce qui relève de l’administratif et ce qui relève du judiciaire".