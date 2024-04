Lot : trois hommes jugés pour le vol... de 566 tonnes de rails appartenant à la SNCF

Le procès de trois individus, dont un cheminot de la SNCF, s’e tient ce jeudi 25 avril au tribunal de Cahors (Lot). Ils sont accusés d’avoir dérobé 566 tonnes de rails. Des chefs d'inculpation pour lesquels ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1.000.000 d'euros d'amende.

Les vols de métaux ont beau être devenus monnaie courante en France ces dernières années, comme le montre l’enquête du JT de 20H de TF1 dans la vidéo ci-dessus, c’est une affaire hors norme que juge, ce jeudi 25 avril, le tribunal correctionnel de Cahors (Lot). Sur le banc des accusés, trois individus accusés d’avoir dérobé pas moins de 566 tonnes de rails de chemin de fer à l’été 2023, qui encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1.000.000 d'euros d'amende, pour "association de malfaiteurs", "escroquerie", "faux et usage de faux".

L’entreprise SNCF Réseau avait déposé plainte le 24 août 2023, après avoir constaté la disparition des 11 km de rails en acier alors stockés dans l'ancienne gare de fret de Cahors. "Dès le lendemain, les enquêteurs découvraient que cette opération avait été rendue possible grâce à la production d’un faux bon d’enlèvement à l’en-tête de la compagnie ferroviaire", a expliqué, par voie de communiqué, le parquet de Cahors, en charge des investigations. Un document fourni par un cheminot cadurcien de 46 ans, membre d’une équipe de maintenance au moment des faits, et faisant partie du trio des mis en cause susmentionné.

Ses deux complices présumés, âgés, eux, de 29 et 64 ans, issus de la communauté des gens du voyage et déjà connus des services de police en tant que spécialistes de la récupération et de la vente de métaux, avaient utilisé le faux bon d’enlèvement pour récupérer les rails entre le 15 et le 19 août 2023 sans éveiller de soupçons, avant de l’utiliser encore auprès d’un recycleur de Cahors, qui les auraient achetés pour un montant de 120.000 euros, puis revendus 200.000, selon Le Parisien.

La cargaison a pu être saisie in extremis par les autorités, ayant remonté le fil, au bout de trois mois d’enquête, à partir du faux document. Lequel a "permis d’identifier l’individu l’ayant produit, mais également d’intercepter la marchandise avant qu’elle ne soit fondue et expédiée vers l’Espagne", a en effet indiqué le procureur du Lot, Alexandre Rossi, au lendemain de l’arrestation des trois hommes, le 7 novembre 2023, à Cahors et à Tournefeuille (Haute-Garonne). Des perquisitions menées aux domiciles des suspects avaient permis aux policiers de mettre la main sur 18.950 euros en espèces, une Renault Kadjar d’une valeur de 9.000 euros et une BMW Série 1 d’une valeur de 36.000 euros.