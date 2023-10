VIDÉO - Christian, Jacques, David : qui sont les blessés de l'attaque à Arras

Tour à tour, avec une chaise comme seul moyen de défense, ils ont tenté de l'arrêter. Comme l'a fait Christian, agent d'entretien du cité scolaire Gambetta, qui ne réalise toujours pas qu'il a contribué à sauver des vies. "Non, du tout, je n'arrive pas à me le mettre dans la tête. Je suis un mec normal, qui se lève le matin pour aller travailler et qui rentre le soir. J'ai besoin de reprendre le travail pour voir mes collègues. Surtout mes collègues", explique-t-il très ému au téléphone à l'une des équipes du 20H de TF1. L'agent d'entretien a été légèrement blessé.