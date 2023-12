VIDÉO - Machines à sous clandestines : un trafic méconnu qui génère beaucoup d'argent

En France, le trafic de machines à sous clandestines est méconnu, mais génère pourtant beaucoup d'argent. Plusieurs réseaux ont été démantelés ces derniers mois. Les installations peuvent sembler modestes, mais les gains, eux, sont très conséquents.

Les sous-sols de la police des jeux ont des airs de casino avec ses machines à sous et ses bornes d'arcades. On y trouve des dizaines de modèles saisies lors des perquisitions. Toutes ont été installées illégalement dans des bars. Certaines prennent la forme de jeux légaux dans leur usage et d'autres sont trafiquées. Ce n'est pas avec ces appareils modifiés que les joueurs peuvent espérer faire fortune.

"Quand vous allez dans un casino, les machines à sous ont un taux de retour au minimum de 85% de ce qu'ils jouent. Si vous allez dans un tripot ou une salle de jeux illégale, ils sont capables de régler les machines et le taux de retour est autour de 30-40%", nous explique Stéphane Piallat, directeur du service central des courses et des jeux. Autrement dit, le seul gagnant est le propriétaire de la borne.

Des réseaux démantelés à la campagne

Les machines à sous sont uniquement autorisées dans les casinos. Elles peuvent rapporter jusqu'à dizaine de milliers d'euros par mois et attirent les convoitises des réseaux criminels bien organisés. L'un d'entre eux a été démantelé à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde (la Corrèze). En pleine campagne, plusieurs patrons de café ont été interpellés. Dans leurs bars, des machines à soues ont été cachées à l'intérieur des bornes de connexion internet, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous.

TF1

Il s'agit d'une activité illégale pas vraiment inconnue des habitants. "Il y avait certaines personnes qui allaient pour jouer aux machines à sous mais il fallait qu'ils fassent attention", nous explique une habitante. Quatorze arrestations, dix-sept machines saisies, près d'un million et demi d'euros de gains, et même une élue locale impliquée. Le coup de filet a fait la Une de la presse. Dans l'un des bars visés par cette enquête, notre équipe a tenté d'échanger avec la gérante… sans succès.

