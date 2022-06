Maison squattée : que savaient vraiment les nouveaux propriétaires ?

Que s'est-il passé depuis ? Nous avons appris que Laurent et son épouse sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et détention d'armes depuis octobre 2021. La famille de squatteurs, filmée jeudi dernier, a été violemment agressée par huit inconnus cagoulés alors qu'elle quittait le lieu. Elle a été relogée par la préfecture et porte plainte pour agression et escroquerie car elle affirme avoir versé de l'argent à un intermédiaire pour être logée dans cette maison.