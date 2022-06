Maltraitance, nouvelle affaire dans les Ehpad

Emmanuel regrette de l'avoir fait. Il dépose plainte contre Korian. Son père, André, a passé un an de 2017 à 2018, dans un établissement dans les Yvelines. Et ce, avant que son fils ne décide de le retirer. Il dit être scandalisé par le traitement réservé à son père. Des plaintes ont été déposées dans tout le pays pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, et même homicide involontaire.