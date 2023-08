VIDÉO - Manche : ce que l'on sait sur le viol barbare d'une femme à Cherbourg

Une voisine de la victime présente le matin de l'agression a accepté de se confier à TF1. Elle a vu les pompiers partir avec la jeune femme avant d'aider les enquêteurs comme témoin. Elle est même entrée dans l'appartement avec les policiers. "Moi, je me suis pris l'horreur en pleine face", affirme la voisine, dans son témoignage visible dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La femme, qui souhaite rester anonyme, n'a pas vu l'agresseur, mais aujourd'hui, elle a encore du mal à réaliser. "On comprend que ça a été l'horreur pour cette femme et qu'on était là, juste en dessous, et que malheureusement... Si on avait pu entendre au moins quelque chose, ça aurait peut-être pu arrêter les choses", ajoute-t-elle, très émue.