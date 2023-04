VIDÉO - Manche : mystère autour du naufrage d'un chalutier au large de Barfleur

Un important dispositif de secours a été déployé pour retrouver le marin disparu. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, un hélicoptère de la Sécurité civile, quatre navires et une équipe de plongeurs-démineurs, pour inspecter la coque du Calista, ont été dépêchés sur place. Les recherches ont été "suspendues à la tombée de la nuit", et "reprendront dès que possible".