VIDÉO - Manche : une tonne de cocaïne, l'étrange découverte d'un promeneur sur une plage

"Dès qu'il y a une tempête, il y a plein de choses sur la plage. Mais on vient en général récupérer des coquillages, pas de la cocaïne", déclare l'un d'entre eux, tandis qu'un autre ajoute : "Il y a des bateaux qui passent au large, j'imagine qu'il y a des trafiquants."

Ce n'est pas la première fois que des pains de cocaïne sont retrouvés le long des côtes. En 2019, 1,6 tonne de cette drogue s'était échouée sur toute la façade atlantique. Un probable délestage suite à une avarie ou à une tempête en mer. Mais cette fois, le procédé, rudimentaire, intrigue. Les sacs étaient maintenus à flots par des bidons et des gilets de sauvetage et attachés par une corde.

Les trafiquants s'en sont-ils débarrassés ? Devaient-ils être récupérés et par qui ? L'enquête a été confiée à la section de recherches de Caen. "Nous avons lancé les investigations de police technique et scientifique afin de déterminer si on peut trouver sur les emballages de ces pains de cocaïne de l'ADN", explique le colonel Bruno Langlois, commandant de cette section.